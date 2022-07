Deutsche Tanzkompanie begeht feierlich 30-jähriges Bestehen

Mit einer tänzerischen Zeitreise begeht die Deutsche Tanzkompanie in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) an diesem Mittwoch ihr 30-jähriges Jubiläum. Dazu wird es im Kulturquartier ein Tanzfest mit Szenen aus vielen Stücken, darunter Carl Orffs „Carmina Burana – ein Tanzritus“, geben, sagte Geschäftsführer Marco Zabel am Dienstag. Die Tanzgala soll Streiflichter und Erinnerungen an kreative Umsetzungen des Ensembles aus den letzten Jahren enthalten.

Neustrelitz - Das zeitgenössische Tanzensemble hat knapp 26 Beschäftigte, davon 15 Tänzer aus zehn Ländern, und tritt im In- und Ausland auf. Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit dem Theater in Neubrandenburg und Neustrelitz. Die Einrichtung geht auf das 1952 gegründete Staatliche Folkloreensemble der DDR zurück, war aber 1991/1992 neu gegründet worden.

Die Tanzkompanie hatte jahrelang wegen des Theaterstreits um ihren Bestand bangen müssen, bekam aber 2018 Planungssicherheit im Zuge des Theaterpakts bis 2025. Zum neuen Finanzkonzept tragen das Land sowie die Städte Neustrelitz, Neubrandenburg und der Landkreis insgesamt rund 700.000 Euro bei. Zuletzt hatten der Choreograph des Ensembles, Lars Scheibner, und der Neustrelitzer Physiker und Künstler Marcus Doering den mit 10.000 Euro dotierten Landeskulturpreis für ein kreatives Projekt mit computergestützten Lichteffekten bei den Stücken bekommen. dpa