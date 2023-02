DGB Nord mahnt bessere Berufsorientierung in Schulen an

Teilen

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Eine unzureichende Berufsberatung und Mängel in der Ausbildung erschweren nach Einschätzung des DGB Nord vielfach den Berufsstart junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und die Gewinnung von Fachkräften in Unternehmen. Wie aus dem am Dienstag in Schwerin vorgestellten Ausbildungsreport des Gewerkschaftsbundes hervorgeht, sahen nur 27 Prozent der befragten Auszubildenden die schulische Berufsorientierung als hilfreich an.

Schwerin - Allerdings seien zusätzliche Beratungsangebote der Agentur für Arbeit auch nur von einem Drittel der Schulabgänger genutzt worden. Der Befragung zufolge nahmen 23 Prozent der Lehrlinge im Nordosten eine Ausbildung in einem Beruf auf, der nicht ihrem Wunsch entsprach.

Der DGB Nord verwies zudem auf Unzulänglichkeiten in der Lehre. Laut Ausbildungsreport macht mehr als ein Viertel der Auszubildenden regelmäßig Überstunden, oft unbezahlt. Viele junge Leute hätten zudem angegeben, mit Aufgaben betraut zu werden, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben. Azubis hätten ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung. „Dazu braucht es keine Überstunden, sondern qualifizierte fachliche Anleitung jenseits von Kaffeekochen und Rasenmähen“, betonte Wiebke Oetken, Bezirksjugendsekretärin des DGB Nord.

Das Ergebnis des Ausbildungsreports zeige, dass sich viele Betriebe noch deutlich ins Zeug legen müssten, um ihren Berufsnachwuchs zu sichern. „Schlechte Ausbildungsbedingungen und die Verweigerungshaltung vieler Arbeitgeber beim Thema Übernahme passen nicht zum öffentlichen Wehklagen über den Fachkräftemangel“, sagte die Gewerkschafterin. dpa