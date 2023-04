Diebe stehlen Geldbeutel von Seniorin aus Rollator

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Neubrandenburg fahndet nach zwei Dieben, die einer gehbehinderten Rentnerin die Geldbörse samt Scheckkarte aus dem Rollator gestohlen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich am Montag in einem Einkaufszentrum, in dem die jungen Männer die 74-Jährige in ein Gespräch verwickelten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei verschwand die Geldbörse aus der Handtasche.

Neubrandenburg - Das bemerkte die Frau aber erst nach ihrem Einkauf im Stadtteil Datzeberg, als sie an der Kasse bezahlen wollte.

Da die Seniorin - trotz häufiger Polizei-Warnungen - dort auch ihre persönliche Identifikationsnummer aufbewahrte - konnten die Diebe schon kurz danach mehrere hundert Euro von ihrem Konto abheben, bevor die Polizei angerückt war und das Konto sperren ließ. Nun werde nach zwei etwa um die 20 Jahre alten Männern gesucht, die für die Tat verantwortlich sein sollen. Die Polizei hofft auf Hinweise. dpa