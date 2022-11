Diebstähle auf einigen MV-Weihnachtsmärkten

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Kurz nach der Eröffnung haben einige Weihnachtsmärkte im Nordosten mit Einbrechern und Dieben zu kämpfen. So wurden beim Weberglockenmarkt in Neubrandenburg schon vor der Eröffnung am Donnerstag mehrere Scheinwerfer gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der Schaden, auch an der damit verbundenen Technik, wurde auf mehr als Tausend Euro geschätzt.

Neubrandenburg/Schwerin - In Schwerin waren kurz nach der Eröffnung zu Wochenbeginn mehrere Einkaufsbuden auf dem Markt aufgebrochen und dort Lebensmittel gestohlen worden. Das betraf unter anderem einen Grillstand und auch Getränkebuden. In Rostock habe es bisher keine solche Vorfälle gegeben, wie eine Sprecherin des Veranstalters am Freitag sagte.

Beim Weberglockenmarkt in Neubrandenburg war das nicht der erste Diebstahl. Wie eine Sprecherin sagte, müssen die Veranstalter schon seit 2021 auf die traditionellen echten Glockenschläge zur Eröffnung des Marktes verzichten. Die Weberglocke, die man sich sonst beim agrarhistorischen Agroneum in Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) geholt hatte, war dort im August 2020 von Einbrechern gestohlen worden, die auch ein altes Sturmgewehr entwendeten. Glocke und Waffe wurde nicht wiedergefunden.

Die Neubrandenburger machten aus der Not eine Tugend - und spielten zur Eröffnung die 20 Glockenschläge für den 20. Weberglockenmarkt 2022 vom Band ein. dpa