Digitalisierung: Millionenförderung für Sana Krankenhaus

Das Land fördert die Digitalisierung des Sana Krankenhauses in Bad Doberan mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. Ziel sei es, insbesondere die Prozesse während des Klinikaufenthalts der Patienten voranzubringen, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch bei der Übergabe von zwei Förderbescheiden. So sei die Einführung einer digitalen Patientenakte und spezielle Visitenwagen mit Tablets geplant.

Bad Doberan - Darüber hinaus soll die digitale Kommunikation im Krankenhaus verbessert werden. „Es ist ein Mobilfunkmast auf dem Gelände vorgesehen“, sagte Drese. Von der guten WLAN-Verbindung profitierten auch die Klinik-Mitarbeiter.

Über den Krankenhauszukunftsfonds stehen bis zu 4,3 Milliarden Euro für die Modernisierung der Krankenhäuser in Deutschland bereit. Drei Milliarden Euro stammen vom Bund und 1,3 Milliarden Euro von den Ländern beziehungsweise den Krankenhausträgern. In MV stehen knapp 84 Millionen Euro aus dem Fonds inklusive der Co-Finanzierung für die Krankenhäuser im Land zur Verfügung. dpa