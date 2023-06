Disco-Besucher brutal überfallen: Bewährungsstrafen verhängt

Für zwei brutale Überfälle an einer Diskothek in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) hat das Landgericht Neubrandenburg drei Männer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Richter Benjamin Beischer sprach die 28 und 27 Jahre alten Haupttäter am Dienstag der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Sie erhielten Freiheitsstrafe von 23 Monaten und 21 Monaten, die jeweils für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden.

Neubrandenburg - Der 33 Jahre alte dritte Angeklagte bekam wegen Beihilfe zur Körperverletzung eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, die für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die drei Männer hatten Geständnisse abgelegt.

Die Raubüberfälle hatten sich im Umfeld einer überregional bekannten Diskothek im Oktober 2021 ereignet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte sich die Gruppe verabredet, um Disco-Besucher abzufangen und zu berauben. „Sie waren auf Krawall gebürstet, weil ihnen der Zutritt zur Disco verboten war“, sagte die Staatsanwältin.

Das Trio überfiel eine Gruppe junger Besucher damals im Freien zwei Mal nacheinander. Zwei Männern wurden dabei Bierflaschen gegen die Köpfe geschlagen, sie wurden schwer verletzt. Einer der Männer, ein 23-Jähriger aus Rostock, war kurze Zeit bewusstlos und leidet nach Angaben seiner Verwandten heute noch an den psychischen Folgen. Die Opfer hatten die Verurteilten im Prozess wiedererkannt.

Das Trio hatte den Opfern eine Tasche mit Geld sowie ein Handy gestohlen und war geflüchtet. Sie konnten aber später ermittelt werden. Dem Urteil ging eine Absprache aller Seiten voraus, wonach die Strafen bei einem Geständnis maximal zwei Jahre Haft sein sollten, damit sie zur Bewährung ausgesetzt werden können. Das Landgericht folgte den Forderungen der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu zwei Jahre Haft und jeweils vier Jahre Bewährungszeit verlangt. Ein vierter Angeklagter wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. dpa