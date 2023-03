Disko-Besucher überfallen: Zweites Opfer erkennt Täter

Eine Maske liegt in einem Club auf dem Mischpult. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Im Prozess um brutale Raubüberfälle an einer Disko in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) hat ein weiterer Geschädigter einen mutmaßlichen Täter vor Gericht wiedererkannt. „Ich bin sehr sicher, dass es dieser Angeklagte war, der mich attackiert hat“, sagte der 23-jährige Zeuge aus Rostock am Mittwoch in Neubrandenburg und zeigte auf einen 28-jährigen Angeklagten.

Neubrandenburg - Zudem wies er auf einen anderen, jüngeren Angeklagten, der seinen Bekannten damals an einer Bushaltestelle geschlagen, getreten und beraubt haben soll.

In dem Prozess stehen vier Männer im Alter von 23 bis 30 Jahren aus Malchin und Neukalen wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Neubrandenburg.

„Die Gruppe hat uns ohne Vorwarnung attackiert“, sagte der Zeuge. Er habe den Angriff abwehren können, aber sein Bekannter sei noch am Boden liegend mit Schlägen und Tritten traktiert und beraubt worden. Bei den Überfällen, die nacheinander passiert waren, wurden den Opfern Bierflaschen gegen die Köpfe geschlagen. Sie wurden schwer verletzt. Die Raubüberfälle hatten sich im Oktober 2021 ereignet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Quartett vor, sich verabredet zu haben, Disko-Besucher abzufangen und zu berauben. Ihnen war der Zutritt zur Disko verboten worden. Die 30, 28, 27 und 23 Jahre alten Angeklagten schweigen bisher im Prozess. Den Opfern wurden eine Tasche mit Geld und Wertsachen sowie später Geldbörse und Handy gestohlen. Auch ein weiteres Opfer, das damals bewusstlos geschlagen worden war, hatte zwei Angeklagte im Gericht als Täter wiedererkannt.

Die Täter waren geflüchtet, aber nach Hinweisen später gefasst worden. Der Prozess geht am 17. April weiter, ein Urteil wird erst im Juni erwartet. dpa