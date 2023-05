Diskussion um Flüchtlingsaufnahme nach Bund-Länder-Gipfel

Teilen

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, spricht im Landtag in Schwerin. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin dem Bund mangelnde Bereitschaft zu einer dauerhaft gerechten Kostenverteilung vorgeworfen. „Es ist für mich nicht akzeptabel, dass der Bund mit uns hart diskutiert hat, ob bei steigenden Flüchtlingszahlen auch der Bund sich stärker beteiligt.

Schwerin - Ja was denn sonst“, sagte Schwesig am Donnerstag im Landtag in Schwerin.

Sie bezifferte die für 2023 erwarteten Ausgaben des Landes für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen auf 428 Millionen Euro. Im Vorjahr seien es 306 Millionen Euro gewesen. Von der am Mittwoch vom Bund zugesagten 1 Milliarde Euro extra erhalte Mecklenburg-Vorpommern etwa 19 Millionen. Das kompensiere die Mehrausgaben nicht.

Dennoch bleibe das Land dabei, die Ausgaben der Kommunen zu übernehmen: „Unsere Kommunen können sich darauf verlassen, dass die Kosten, die sie bei der Unterbringung haben, auch von uns erstattet werden“, betonte Schwesig. Zugleich räumte sie ein, dass die Kommunen bei der Aufnahme von Flüchtlingen an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt seien und der Bund auch bei der Bereitstellung von Immobilien gefordert sei.

Massive Kritik an den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels kam aus den Landtagsfraktionen. AfD und CDU bemängelten fehlende Bereitschaft, den Zustrom an Flüchtlingen wirksam zu begrenzen. Linke und Grüne warnten vor Beschränkungen im Asylrecht, etwa durch die Einrichtung von sogenannten Asylzentren an den EU-Außengrenzen. dpa