Doch keine Maskenpflicht bei Agrarmesse MeLa 2022

Das Maskottchen Kleeo der Agrarmesse MeLa. © picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Für Besucher der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) gibt es nun doch keine Maskenpflicht in den Ausstellungszelten. Wie eine Sprecherin des Landesbauernverbandes am Dienstag sagte, wurde diese Vorgabe in der Landes-Corona-Verordnung MV nochmals überprüft und für die MeLa ausgesetzt. Eine Begründung sei, dass die Agrarmesse zu großen Teilen im Freien stattfindet, bis auf vier große Ausstellungszelte.

Mühlengeez - Wer sich als Besucher mit Mund-Nasen-Schutz in den Räumen sicherer fühle, könne natürlich eine Maske aufsetzen.

Die MeLa gilt als größte Messe im Nordosten. Sie findet vom 8. bis 11. September in Mühlengeez statt. Erwartet werden rund 800 Aussteller aus elf Ländern, dazu etwa 1000 Tiere zu den beliebten Tierschauen und beim traditionellen Bauerntag auch lebhafte Diskussionen um die Themen Energie- und Lebensmittelsicherheit.

Da diesmal kein Impfnachweis kontrolliert werden muss, wie noch 2021, werde es am Eingang auch schneller gehen, sagte die Sprecherin. Vor der Corona-Zeit kamen an vier Tagen mehr als 60.000 Gäste. Veranstalter sind die MAZ Messe- und Ausstellungszentrum GmbH und der Landesbauernverband MV. dpa