Domke: FDP-Wiedereinzüge in Landtage im Osten realistisch

Der Vorsitzende der FDP im Nordosten schlägt trotz des aktuell unsicheren Wiedereinzugs seiner Partei in das Abgeordnetenhaus in Berlin nach der dortigen Wahl eine positive Note an. „Für die FDP in MV und den ostdeutschen Bundesländern heißt das Ergebnis, dass Wiedereinzüge in die Landtage, wenngleich aktuell knapp, aber dennoch realistisch sind“, sagte René Domke am Sonntag in Schwerin nach ersten Hochrechnungen.

Schwerin - Für die Liberalen in Berlin werde es jedoch wohl noch ein langer Abend.

Aktuellen Hochrechnungen zufolge kommt die CDU in Berlin auf 27,5 bis 27,8 Prozent und liegt damit deutlich vor SPD und Grünen, die beide jeweils 18,1 bis 18,4 Prozent erreichen. Die Linke liegt demnach bei 12,6 bis 12,8, die AfD bei 9,0 bis 9,1 und die FDP bei 4,5 bis 5 Prozent.

Laut Domke hat die bisherige rot-rot-grüne Koalition in der Bundeshauptstadt viel zur Verdrossenheit beigetragen. Die FDP stehe dagegen für einen Politikwechsel. Für diesen hätte er sich jedoch ein deutlicheres Signal gewünscht. dpa