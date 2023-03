Drei Autos kollidieren auf winterglatter Fahrbahn

Auf winterglatter Fahrbahn sind am frühen Samstagmorgen drei Autos auf der Bundesstraße 96 in Neubrandenburg zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-Jähriger mit seinem Wagen gegen 2.55 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Neubrandenburg - Zwei ihm nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit den jeweils vor ihnen fahrenden Autos. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 22.000 Euro. dpa