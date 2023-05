Drei Verletzte bei Frontalkollision von Krad und Auto

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Motorrades mit einem Auto sind bei Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) drei Menschen verletzt worden. Ein 35-jähriger Motorradfahrer war bei Gülze in einer Kurve am Sonntag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto kollidiert, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Biker aus dem Landkreis flog von der Straße und wurde schwer verletzt.

Boizenburg - Im Auto erlitten der 53 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin ebenfalls Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in Kliniken, die Fahrzeuge mussten von der Bundesstraße 195 geborgen werden. dpa