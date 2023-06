Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos auf B104

Teilen

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 104 in Plöwen verletzt worden. Ein 69-Jähriger hatte am Montagnachmittag mit seinem Wagen an einer Bergkuppe einen Lastwagen überholen wollen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei konnte der Mann mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn einem entgegenkommenden Wagen nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Plöwen - Durch den Aufprall wurde der 51 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 19-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Ein 21 Jahre alter Mann konnte nach Angaben des Sprechers mit seinem Wagen nicht mehr abbremsen und fuhr in die verunfallten Fahrzeuge. Der Fahrer blieb unverletzt, aber sein 23-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Senior, der mit seinem Auto den Lkw hatte überholen wollen, blieb ebenfalls unverletzt. Ihn erwartet dem Polizeisprecher zufolge ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde eingezogen. dpa