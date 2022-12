Dreifachmord: Cousine des Angeklagten als Zeugin vernommen

Das Landgericht in Rostock. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Vor dem Landgericht Rostock ist am Donnerstag der Prozess gegen einen 27-Jährigen fortgesetzt worden, der im Februar in Rövershagen bei Rostock seine Eltern und seine Schwester getötet haben soll. Die Anklage lautet auf dreifachen Mord. Es ist der sechste Verhandlungstag.

Rostock - Als Zeugin sagte am Donnerstag eine Cousine des Angeklagten aus, die ihn nach seinem vorübergehenden Wegzug aus Rövershagen in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald traf, wo die Kinderpflegerin selbst lebt. Er sei immer so ruhig gewesen. Sie habe zu ihm oft gesagt: „Rede doch mit mir.“

Die 37-jährige Zeugin sagte unter Tränen aus und brauchte bei der zeitweise lautstark geführten Vernehmung eine Pause. „Ich weiß nicht, warum er das getan“, sagte sie. Der Richter erwiderte, sie könne ihn ja bei Gelegenheit fragen, oder ihm schreiben. Er mahnte die Zeugin mehrmals zur Aussagedisziplin und drohte ihr mit einer Strafe.

Der Angeklagte soll am 7. Februar dieses Jahres seinen Vater (52) und seine Schwester (25) und einige Tage später seine Mutter (48) auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet haben. Die Leichen soll der Deutsche in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. (Aktenzeichen: 13Ks 93/22) dpa