Drese: Menschen sollen während Hitzewelle aufeinander achten

Teilen

Wegen der vorausgesagten Hitzewelle auch im Nordosten appelliert die Schweriner Gesundheitsministerin an die Menschen, aufeinander zu achten. „Füreinander da zu sein, ist in diesen Tagen besonders wichtig“, wird Stefanie Drese (SPD) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Man könne etwa bei älteren, kranken und alleinlebenden Menschen mindestens einmal pro Tag nachfragen, wie es ihnen geht, wie warm es bei ihnen ist oder sie ans Trinken erinnern.

Schwerin - Ältere, vor allem alleinlebende Menschen, seien bei hohen Temperaturen besonders gefährdet. Oft würden sie Hitze nicht so intensiv wahrnehmen wie jüngere Menschen, da sie weniger schwitzen und seltener Durst haben. Außerdem hätten viele Ältere bereits gesundheitliche Probleme. Auch auf Kinder sollten die Menschen besonders aufpassen wie auch auf sich selbst. Sie sollten körperliche Aktivitäten besser in den Morgen oder Abend verlegen, sich und die Wohnung ausreichend kühl halten, ausreichend trinken oder sich etwa vor der Sonne schützen.

Die Hitzewelle erreicht dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in den nächsten Tagen auch Mecklenburg-Vorpommern. Den Angaben zufolge könnte die Höchsttemperatur am Mittwoch auf bis zu 38 Grad steigen. dpa