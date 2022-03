Drese plädiert für Verlängerung der Corona-Übergangsregeln

Ein Schild weist an einer Tür auf die 3G-Regel hin. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wegen der unverändert sehr hohen Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern hält Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) eine Fortführung wesentlicher Corona-Schutzmaßnahmen für zwingend erforderlich. „Wir sind in einer schwierigen Phase. Die Corona-Entwicklung ist dynamisch“, sagte sie am Donnerstag in Schwerin in der Sondersitzung des Landtags.

Schwerin - Die aktuellen Infektionszahlen würden die Lage nicht vollständig wiedergeben, da nicht mehr alle Infektionen durch PCR-Testungen erfasst werden könnten. Es gebe eine hohe Dunkelziffer. Wichtiger für die Entscheidung über den Umfang der Schutzmaßnahmen seien die Hospitalisierungs-Inzidenzen und die Auslastung der Intensivstationen. „Und hier ist die Lage ernst bis dramatisch. In allen Regionen unseres Landes“, erklärte Drese.

Nach dem Willen der Landesregierung sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen wie etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen vorerst weiter gelten. Diese Übergangsregelungen waren zunächst bis zum 2. April befristet, sollen laut Antrag nun aber bis zum 27. April fortdauern. Dies erfordert allerdings die Zustimmung des Parlaments. dpa