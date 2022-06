Drese: Subtyp BA.5 wird in MV die Inzidenzen steigen lassen

Teilen

Die Landesregierung geht davon aus, dass so wie derzeit in Süddeutschland auch in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Fallzahlen wegen des Omikron-Subtyps BA.5 steigen werden. Derzeit seien diese Steigerungen aber noch nicht zu beobachten, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezog sich dabei auf Aussagen des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali.

Schwerin - Dieser gehe davon aus, dass es in diesem Jahr keinen Sommer wie im vergangenen Jahr geben werde, als die Sieben-Tage-Inzidenzen im niedrigen einstelligen Bereich lagen.

Es müsse eher damit gerechnet werden, dass sich die Inzidenzen auf einem Plateau bewegen würden. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten bei 328,5. Es sei aber gleichzeitig auch nicht davon auszugehen, dass die Inzidenz im Sommer sehr stark steige, sagte Drese. Die zentrale Frage für die Landesregierung sei, ob die Kliniken mit der Lage umgehen könnten. „Da gibt es im Moment keine Bedrohungslage.“ Momentan ist ein Einschreiten über die bestehenden Maßnahmen hinaus nicht nötig.

Klar sei aber auch, dass die Corona-Situation sehr genau beobachtet werde. „Ich habe in der Pandemie gelernt, dass ich nichts ausschließen kann.“ dpa