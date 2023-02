Dritte Bankautomatensprengung 2023: Tätersuche dauert an

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Zum dritten Mal in diesem Jahr haben Unbekannte einen Geldautomaten in Mecklenburg-Vorpommern aufgesprengt. Diesmal war am Dienstag ein Bankautomat in Leezen bei Schwerin betroffen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Suche nach den flüchtigen Tätern und deren Fluchtwagen dauere noch an. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise. Anwohner hatten laute Knallgeräusche gemeldet.

Leezen - Der Bankautomat, welcher sich in einer Art Container als Selbstbedienungsfiliale befand, wurde völlig zerstört.

Der Sachschaden wurde vorerst auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Ob und wieviel Bargeld gestohlen wurde, sei noch nicht klar. Zuletzt waren Geldautomaten Mitte Januar in einer Bankfiliale in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) sowie wenige Tage davor in einer Sparkasse in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) betroffen. Die Polizei fahndet weiterhin nach drei Verdächtigen, die bei der Flucht in Zarrentin mit einem dunklen Auto und gestohlenen Kennzeichen gesehen wurden. dpa