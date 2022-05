DRK fordert Stärkung des Bevölkerungsschutzes in MV

Der Bevölkerungsschutz ist nach Einschätzung des DRK in Mecklenburg-Vorpommern auf komplexe und andauernde Krisenlagen wie Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Flüchtlingsströme nicht ausreichend vorbereitet. „Im Katastrophen- und Zivilschutz ist ein Umdenken nötig“, sagte der Präsident des DRK MV, Werner Kuhn, am Dienstag. Eine öffentliche Debatte über dieses Thema sei angezeigt.

Schwerin - Kuhn forderte mehr Geld für die Hilfsorganisationen. „Die Hilfsorganisationen stemmen als Träger aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln die Akquise, die Ausbildung und den Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“, sagte er. Dafür erhielten sie lediglich Zuschüsse. Der von den Organisationen aufzubringende Eigenanteil sei enorm. „Es braucht dringend eine dauerhafte finanzielle Entlastung aus öffentlichen Mitteln“, forderte der DRK-Präsident. Für die ehrenamtlichen Helfer gebe es Verbesserungsbedarf unter anderem beim Versicherungsschutz und bei den Freistellungsregelungen.

Ein zentraler Kritikpunkt ist für Kuhn die Ausschreibung der Rettungsdienstleistungen nach zehn Jahren durch die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Regelung in MV sei ohne Beispiel in der Bundesrepublik, sagte er. Sie bedrohe die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, ohne die der Bevölkerungsschutz nicht leistbar sei. Ohne deren Erfahrungen aus dem Rettungsdienst und regelmäßigen Fortbildungen sei eine qualifizierte Hilfe beispielsweise bei einem Massenanfall von Verletzen oder im Katastrophenfall nicht denkbar. Das Rettungsdienst-Gesetz in MV müsse novelliert werden, forderte Kuhn. dpa