Drogen-Fahrer will Polizei abhängen und fährt sich fest

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mit ausgeschaltetem Licht und riskanten Fahrmanövern hat sich ein Autofahrer in der Region Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Ein größeres Polizeiaufgebot konnte den 47-Jährigen nach etwa 30 Minuten am Sonntagabend auf einem Acker stellen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Mann hatte in Redderstorf eine Polizeikontrolle ignoriert und war geflohen.

Bad Sülze - Er verlor in einer Kurve bei Rönkendorf die Kontrolle über den Wagen, rollte geradeaus auf ein Feld und fuhr sich fest.

Der 47-Jährige aus der Region, der wohl unter Drogeneinfluss stand, und sein Beifahrer sollen sich erst geweigert haben, auszusteigen und hätten die Türen verriegelt. Die Scheibe an der Beifahrerseite wurde eingeschlagen. Beide seien mit Handschellen fixiert worden. Nach ersten Ermittlungen hatte der 47-Jährige keine Fahrerlaubnis mehr. Im Wagen seien zudem Rauschmittel gefunden worden.

Gegen den Fahrer wird nun wegen verbotenen Autorennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Besitz von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollzugsbeamte ermittelt. An seinem Auto entstand ein geringer Sachschaden. dpa