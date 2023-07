Drogenhändler zu vier Jahren Gefängnis verurteilt

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Wegen Drogenhandels hat das Landgericht Schwerin einen 39-jährigen Mann am Donnerstag zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte gestanden, seit Ende 2017 bis zu seiner Festnahme im Januar 2023 von Parchim aus Pakete mit insgesamt rund 86 Kilogramm an Amphetaminen nach Saudi-Arabien verschickt zu haben. Die Tabletten hatte er vorher meist mit einem Komplizen unter anderem aus den Niederlanden oder auch aus Dresden geholt.

Schwerin - Die Adressen der Kunden in Saudi-Arabien will der Angeklagte von einem unbekannt gebliebenen Hintermann bekommen haben. Als Lohn bekam er von diesem insgesamt 12.000 Euro. Das Geld schickte er zu Verwandten nach Syrien. Der Angeklagte, der Syrer ist, lebt mit seiner Familie seit 2015 in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten beantragt. Sie hatte nach Hinweisen aus Saudi-Arabien mit den Ermittlungen begonnen, nachdem dort ein Paket aus Mecklenburg-Vorpommern abgefangen worden war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa