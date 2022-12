Düngeverordnung für Mecklenburg-Vorpommern kommt später

Ein Landwirt verteilt Gülle auf seinem Feld. © Philipp Schulze/dpa/Symbolbild

Seit Jahren läuft die Debatte um hohe Nitratwerte im deutschen Grundwasser. Die EU verlangt wirksame Gegenmaßnahmen, insbesondere eine reduzierte Düngergabe. Die für Mecklenburg-Vorpommern angekündigte Düngeverordnung verzögert sich aber weiter.

Schwerin - Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern müssen weiter auf die neue Landesdüngeverordnung warten. Das Kabinett verschob die für Dienstag geplante Verabschiedung der Verordnung, mit der strengere Vorgaben der EU für den Düngemitteleinsatz auf landwirtschaftlichen Nutzflächen umgesetzt werden sollen. Über die Vorlage solle nun im Januar entschieden werden, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums in Schwerin.

Sie begründete die neuerliche Terminverschiebung mit dem Vorliegen neuer Messdaten, die nun in die Verordnung eingearbeitet werden sollten. Insbesondere die Werte zur Nitratbelastung des Grundwassers sind maßgeblich für den künftigen Einsatz von Düngemitteln. Die anorganische Stickstoffverbindung ist ein entscheidender Faktor für das Pflanzenwachstum und damit für die Ernte. Jahrzehntelange Überdüngung führte dazu, dass Nitrate tief ins Erdreich eindrangen und nun das Grundwasser belasten.

Um die Düngeverordnung wird seit Jahren zwischen Bauern und Regierung gestritten. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte angekündigt, die EU-Vorgaben strikt umzusetzen, da sonst hohe Strafzahlungen drohten. Dem Entwurf zufolge sollen in Mecklenburg-Vorpommern knapp 32 Prozent der Nutzfläche als sogenannte Rote Gebiete ausgewiesen werden, auf denen dann nur noch reduzierte Mengen an Dünger ausgebracht werden dürfen. Die Landwirte halten das für überzogen und befürchten eine Ertragsminderung. In der alten Landesdüngeverordnung waren nur 13 Prozent der Äcker und Wiesen im Land als Rote Gebiete klassifiziert. dpa