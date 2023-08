Durchsuchungen bei bereits verurteiltem Bestatter

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Neues vom „Trauerschwindler“: Polizei und Staatsanwaltschaft haben Geschäftsräume eines Bestatters durchsucht. Der Mann, dessen Betrugsurteil noch nicht rechtskräftig ist, steht nun wieder unter Verdacht.

Rostock - Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt wegen des Verdachts des Betruges gegen einen Bestatter aus der Region Rostock und zwei Mitarbeiter des Mannes. In diesem Zusammenhang wurden am Mittwoch mehrere Grundstücke und Geschäftsräume in Rostock, Bentwisch, Teterow (Landkreis Rostock) und Plau (Ludwigslust-Parchim) durchsucht, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Bei dem verdächtigen 49-Jährigen soll es sich um den als „Trauerschwindler“ bekannten Mann handeln, der Mitte Mai in Rostock bereits wegen gewerbsmäßigen Betruges zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden war.

Die Strafe war noch nicht rechtskräftig geworden, da beide Seiten Rechtsmittel eingelegt haben. Der 49-Jährige, der weiter auf freiem Fuß ist, soll mit zwei anderen Verdächtigen Kunden und Geschäftspartner über Monate hinweg betrogen haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Details dazu wollte die Sprecherin mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen noch nicht erläutern.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch seien aber Datenträger und Unterlagen beschlagnahmt worden, deren Auswertung mehrere Monate dauern könnte. Die Ermittlungen des Fachbereiches Wirtschaftskriminalität liefen bereits mehrere Monate. Insgesamt waren 26 Beamte im Einsatz. Festgenommen wurde aber niemand.

Der Tatverdächtige hatte dem Urteil des Rostocker Amtsgerichtes zufolge die emotionale Notlage von hinterbliebene Frauen ausgenutzt und diese um teils hohe Geldbeträge betrogen. Die Richterin hatte in der Urteilsbebegründung erklärt, der Bestatter habe Nähe zu den Frauen hergestellt und sich einfühlsam präsentiert. Diese Frauen hätten ihm dann finanziell geholfen und seien im Endeffekt auf fast 200 000 Euro Schulden sitzengeblieben. Das Gericht hatte angeordnet, dass 195 000 Euro als Wertersatz von dem Mann eingezogen werden sollten. dpa