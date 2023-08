Durchsuchungen bei Bestatter: Trio unter Betrugsverdacht

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt wegen des Verdachts des Betruges gegen einen Bestatter aus der Region Rostock und zwei Mitarbeiter des Mannes. In diesem Zusammenhang wurden am Mittwoch mehrere Grundstücke und Geschäftsräume in Rostock, Bentwisch, Teterow (Landkreis Rostock) und Plau (Ludwigslust-Parchim) durchsucht, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte.

Rostock - Der 49-Jährige und die beiden anderen Verdächtigen sollen Kunden und Geschäftspartner mit ihrem Geschäftsbetrieb über Monate hinweg betrogen haben. Details dazu wollte die Sprecherin mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht erläutern.

Bei den Durchsuchungen seien Datenträger und Unterlagen beschlagnahmt worden, deren Auswertung mehrere Monate dauern könnte. Die Ermittlungen des Fachbereiches Wirtschaftskriminalität liefen im Vorfeld schon mehrere Monate. Insgesamt waren 26 Beamte im Einsatz. Festgenommen wurde aber niemand. dpa