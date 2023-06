Ecstasy-Konsum: Weitere Jugendliche in kritischem Zustand

Teilen

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow nach der Einnahme einer „Blue Punisher“-Ecstasy-Pille ziehen der Fall Kreise. Es gibt weitere Betroffene und Festnahmen.

Neubrandenburg - Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow nach der Einnahme einer Ecstasy-Pille befindet sich eine weitere Jugendliche in sehr kritischem Zustand in der Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge habe die 14-Jährige ebenfalls eine „Blue Punisher“-Pille konsumiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 14-Jährige sei am Montagabend Polizeibeamten in Neubrandenburg aufgefallen, weil sie in gesundheitlich schlechtem Zustand auf dem Gehweg gelegen habe.

Bereits am Montag war laut Polizei eine 13-Jährige im Klinikum in Neubrandenburg gestorben. Sie hatte laut Polizei die blaue Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ eingenommen. Dabei handelt es sich um eine besonders starke Variante von Ecstasy-Pillen.

Inzwischen seien weitere Fälle der Einnahme sowie Versuche, die gefährliche Pille „Blue Punisher“ zu kaufen, der Polizei bekannt geworden. Auch ein Mädchen aus Malchin soll die Pille genommen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Droge weiter im Umlauf ist.

Die Polizei habe am Montagabend vier Tatverdächtige im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren festgenommen. Gegenwärtig würden Haftbefehlsanträge geprüft. Die Tatverdächtigen befänden sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Ihnen wird der Handel und die Weitergabe von Betäubungsmitteln an minderjährige Personen vorgeworfen.

Die Beamten hätten mehrere Wohnungen durchsucht und dabei geringe Mengen Betäubungsmittel, Bargeld in typischen Beträgen sowie Revolvermunition sichergestellt, hieß es weiter. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen liefen auf Hochtouren. dpa