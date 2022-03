Edeka-Filiale sperrt Jugendliche aus und sorgt für Welle der Empörung - „So etwas geht gar nicht“

Von: Jonas Raab

„Herzlich willkommen." Für Jugendliche gilt das in einer Edeka-Filiale in Neubrandenburg nicht.

Eine Edeka-Filiale in Neubrandenburg sorgt mit einem eingeschränkten Zutrittsverbot für Jugendliche für Diskussionen. Im Raum steht der Vorwurf der Diskriminierung.

Neubrandenburg - Ein kleiner Aufsteller sorgt für große Aufregung. Er steht vor dem Neubrandenburger Edeka-Supermarkt Kaufhof-Süd in Mecklenburg-Vorpommern und verbietet Jugendlichen den Zutritt zum Markt. Das Verbot hat eine Vorgeschichte. Ob es für die Marktbetreiber auch ein Nachspiel hat, wird sich zeigen – denn die Empörung in der 65.000-Einwohner-Stadt und darüber hinaus ist groß.

„Zutritt unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten!“, ist seit einigen Tagen auf dem handgeschriebenen Hinweis-Plakat vor der Neubrandenburger Edeka-Filiale zu lesen. Das Zutrittsverbot gelte während der Schulzeit zwischen 7:30 bis 14:30 Uhr, heißt es weiter. Aber warum?

Edeka-Filiale in Neubrandenburg sperrt Jugendliche unter 16 Jahren aus - das ist der Grund

Wie Nordkurier berichtet, zielt das Verbot auf Schüler der benachbarten Integrierten Gesamtschule (IGS) „Vier Tore“ ab. „Wir müssen uns selbst schützen“, sagt Marktleiterin Tina Hohenstein der regionalen Tageszeitung. Sie würden hordenweise ankommen, Einkaufswagen belegen und am Ende fast nichts kaufen, während ältere Menschen draußen auf einen Einkaufswagen warten müssten. Die Schüler hätten zudem mehrmals Produkte geöffnet, nicht dafür bezahlt und seien Kunden gegenüber ausfallend geworden, erklärt Hohensteins Stellvertreterin, die im Bericht nicht namentlich genannt wird.

Bei Schülern und Eltern sorgt das Zutrittsverbot für Unverständnis. „Es ist diskriminierend den Kindern gegenüber“, schrieb eine Mutter dem Nordkurier. Ihre Tochter, die bei der die benachbarten IGS zur Schule geht, können sich nun in der Pause nicht einmal mehr etwas zu trinken kaufen. Die Edeka-Filiale sollte „den Pappenheimern, die dort Unfug treiben“, ein Hausverbot erteilen und nicht alle Kinder vor der Tür stehen lassen, fordert sie.

Neubrandenburg: Edeka sorgt mit Zutrittsverbot für Jugendliche für Empörung

„So etwas geht gar nicht“, sagt auch ein unbeteiligter Nordkurier-Leser. Die Frage, ob ein pauschalisierendes Zutrittsverbot zulässig ist, beschäftigt mittlerweile viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Marktleiterin pocht auf ihr Hausrecht, doch von allen Seiten prasseln Diskriminierungsvorwürfe auf sie ein – auch aus der Stadtvertretung und dem Landtag.

Wie die Regionalzeitung weiter berichtet, vermutet auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Zwar lasse das Gesetz eine derartige Maßnahme prinzipiell zu, doch sei es nicht verhältnismäßig, alle Unter-16-Jährigen pauschal unter Generalverdacht zu stellen. „Diese Maßnahme schießt über das Ziel hinaus“, erklärt die Behörde.

Edeka-Zutrittsverbot für Jugendliche sorgt für Aufsehen - Landratsamt will Streit schlichten

Wie lange das umstrittene Schild noch vor der Neubrandenburger Edeka-Filiale steht, ist derzeit offen. Die Schule hat laut Nordkurier versichert, die Vorfälle im Unterricht zu thematisieren. In den kommenden Tagen will der Landkreis als Träger der Gesamtschule schlichtend in den Streit eingreifen – wenngleich sich auch diese Behörde bereits „verwundert“ über das „pauschale Hausverbot gegen eine ganze Personengruppe“ gezeigt hatte.

