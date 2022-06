Ehefrau erstickt: Totschlagsprozess gegen Ehemann begonnen

Der Angeklagte sitzt zum Prozessauftakt auf der Anklagebank im Landgericht Neubrandenburg. © Frank Hormann/dpa/Archivbild

Eine Explosion erschüttert am 6. Dezember 2021 das beschauliche Priborn bei Röbel. Rettungskräfte finden in einem Einfamilienhaus kurz darauf eine tote Frau und ihren schwer verletzten Ehemann.

Neubrandenburg - Weil er seine Frau umgebracht und anschließend eine Gasexplosion herbeigeführt haben soll, steht ein 65-jähriger Mann seit Dienstag vor dem Landgericht Neubrandenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor.

Er soll seine gleichaltrige Frau am 6. Dezember 2021 im Schlafzimmer des gemeinsamen Einfamilienhauses in Priborn bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erstickt haben. Anschließend habe er mit einer Kerze eine Gasflasche angezündet, so die Anklage. Die Detonation riss ein Fenster aus den Angeln, der Mann erlitt schwere Verbrennungen.

Unter Polizeibegleitung kam er in eine Berliner Spezialklinik. Inzwischen ist er soweit genesen, dass der Prozess stattfinden kann. Am ersten Tag wurde nur die Anklageschrift verlesen. Der Mann kündigte an, sich beim nächsten Verhandlungstermin am 30. Juni über seinen Anwalt erklären zu wollen. Das mögliche Motiv ist bisher unklar. Ein Urteil wird am 9. August erwartet. dpa