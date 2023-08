Ehepaar gerät mit Sportboot auf Ostsee in Seenot

Einsatz der freiwilligen Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). © Die Seenotretter/DGzRS/dpa

Rettungskräfte haben ein auf der Ostsee in Seenot geratenes Sportboot mit zweiköpfiger Besatzung wieder sicher zurück an die Küste nach Kühlungsborn (Landkreis Rostock) geleitet. Das Ehepaar aus Stuttgart sei am Freitagnachmittag vollkommen von den Wind- und Seegangsbedingungen des Gewässers überrascht worden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit.

Kühlungsborn - Sie wollten demnach mit dem etwa neun Meter langen Motorboot von Travemünde nach Rostock fahren.

Ein Segler hatte das Boot auf unstetem Kurs beobachtet und die Rettung alarmiert. Die Seenotretter fanden das Sportboot im starken Seegang immer weiter Richtung offene See laufen. Zu dem Zeitpunkt war das Motorboot etwa 5,5 Kilometer von der Küste von Kühlungsborn entfernt. Den Angaben zufolge wehte ein starker Wind, der zu einem steilen Seegang mit teilweise zwei Meter hohen Wellen führte.

Ein Schlepper begleitete die Rettungsaktion zurück zur Küste, um das Sportboot vor Seegang und Böen zu schützen. Die Bootsbesatzung war beim Eintreffen am Hafen stark erschöpft, ansonsten aber körperlich unversehrt. dpa