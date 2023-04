Ehrenamtsmessen-Neustart in Neubrandenburg und Stralsund

Die Organisatoren der Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern erhoffen sich nach der Corona-Zwangspause einen erfolgreichen Neustart mit vielen interessierten Besuchern. Beim offiziellen Auftakt der Reihe am Samstag in Neubrandenburg stellen fast 50 Vereine, Hilfsorganisationen und regionale Initiativen ihre Arbeit vor, wie ein Sprecher des DRK-Landesverbandes am Freitag in Schwerin sagte.

Schwerin/Neubrandenburg - Wegen der Vielzahl der Angebote gebe es Informationsstände nicht nur im Haus der Kultur und Bildung, sondern auch auf dem Marktplatz davor. Ebenfalls am Samstag ist die Stadt Stralsund Gastgeberin einer Ehrenamtsmesse, bis Anfang Mai folgen drei weitere in Bad Doberan, Pasewalk und Wismar.

Ehrenamtsmessen als Leistungsschauen und Werbeplattformen zur Gewinnung neuer Mitstreiter gibt es im Nordosten seit 2008. Sie werden maßgeblich vom DRK-Landesverband organisiert und vom Land finanziell mit 25.000 Euro jährlich unterstützt.

„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen können die Messen nun endlich wieder „live und in Farbe“ stattfinden. Es ist deshalb umso schöner, die Aussteller, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sowie Interessierten wieder direkt vor Ort treffen zu können“, sagte Sozial-Staatssekretärin Sylvia Grimm. Eine große Vielfalt an Ausstellern zeige die ganze Breite des ehrenamtlichen Engagements.

Nach Angaben des Sozialministeriums sind Menschen aller Altersgruppen landesweit in rund 12.700 Vereinen, Selbsthilfegruppen und Zusammenschlüssen aktiv. Mehr als jeder dritte Einwohner des Landes im Alter ab 14 Jahren betätige sich ehrenamtlich, viele gleich in mehreren Vereinen, hieß es. dpa