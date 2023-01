Ehrenmedaille für Forscher 126 Jahre nach dessen Tod

Der Naturforscher Fritz Müller ist fast 126 Jahre nach seinem Tod in Brasilien mit einer Ehrenmedaille aus Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) überreichte die Medaille für besondere Verdienste um die Universität Greifswald am Freitag in der brasilianischen Stadt Blumenau an Nachfahren des Wissenschaftlers, wie die Staatsanzlei mitteilte.

Blumenau/Greifswald - Müller wurde den Angaben zufolge 1822 in Erfurt geboren, studierte in Greifswald Medizin und wanderte 1852 ins brasilianische Blumenau aus. Die Stadt war von Deutschen gegründet worden. In Greifswald sei Müller die Promotion verweigert worden, weil er als Atheist die Formel „So wahr mir Gott helfe“ verweigert habe. Ab 1865 war er laut Staatskanzlei als Naturforscher der Provinz Santa Catarina angestellt, später arbeitete er als reisender Naturforscher für das brasilianische Nationalmuseum. Müller habe in engem Austausch mit Charles Darwin gestanden, der ihn den „König der Beobachter“ genannt habe.

Dahlemann befand sich am Freitag auf einer Delegationsreise in Brasilien. dpa