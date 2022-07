Ein Hauch „Babylon Berlin“: Fallada-Tage in Carwitz beginnen

Die Hans-Fallada-Gesellschaft lädt wieder ein: In Carwitz, wo der Dichter lange lebte, finden die Fallada-Tage statt. Neben anderen Autoren kommt Volker Kutscher und sorgt für einen Hauch von „Babylon Berlin“.

Carwitz - Mit einer Podiumsdiskussion zweier Hans-Fallada-Kenner beginnen am Freitag (16.00 Uhr) in Carwitz (Mecklenburgische Seenplatte) die Hans-Fallada-Literaturtage 2022. Sie sind bis Sonntag geplant und finden nach den coronabedingten Einschränkungen der Vorjahre erstmals wieder ganz öffentlich auf dem Dichter-Anwesen am See statt.

Zu Beginn werden mit Michael Töteberg („Falladas letzte Liebe“) und Oliver Teutsch („Die Akte Klabautermann“) zwei Autoren von Biografie-Romanen zu dem Dichter erwartet. Danach stellt Volker Kutscher den Kriminalroman „Olympia“ vor, der im Olympischen Dorf in Berlin von 1936 spielt. Kutscher legte mit seiner Romanreihe um den Kriminalkommissar Gereon Rath die Basis für die Verfilmung „Babylon Berlin“, die in den 1920er und 30er Jahren spielt.

In Carwitz lebte der Dichter Fallada (1893-1947), der mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen hieß, von 1933 bis 1944 mit Familie. Er schrieb dort einige seiner wichtigsten Werke. Daran erinnert ein Museum. dpa