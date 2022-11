Ein Jahr Rot-Rot: Regierung zufrieden, Opposition nicht

Aus Sicht der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat die Koalition aus SPD und Linke das erste Regierungsjahr erfolgreich gemeistert. Die Opposition kritisiert mangelnde Ambitionen.

Schwerin - Nach einem Jahr Rot-Rot in Schwerin bewerten Landesregierung und Opposition die Bilanz unterschiedlich. „Meine Bilanz ist, dass diese Landesregierung unser Land verlässlich und stabil regiert“, sagte Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. Verlässlich zu regieren, heiße jedoch nicht, dass es nur Sonnenscheintage gebe.

Die Energiekrise, die Corona-Pandemie, die Insolvenz der MV-Werften-Gruppe sowie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zählte Schwesig als Herausforderungen auf, die den Start in die Legislaturperiode geprägt haben: „Dies geht natürlich an keinem Bürger und keiner Bürgerin in unserem Land spurlos vorbei“. Die Sorgen nehme die Regierung ernst, besonders diejenigen aufgrund der hohen Energiepreise. Das Drei-Punkte-Programm zur Bewältigung umfasse das Erschließen neuer Energiequellen, das Energiesparen und die Begrenzung von Kosten für Bürgerinnen und Bürger durch Preisdeckel.

Die Opposition sieht hingegen wenig Grund für Zufriedenheit: Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Harald Terpe, bescheinigt der Landesregierung einen Mangel an Ambitionen angesichts der zahlreichen Herausforderungen: „Unter dem Eindruck der Krisen unserer Zeit werden die politischen Versäumnisse der Vergangenheit deutlich. Unser Land ist eine einzige riesige Baustelle“, sagte er bereits am Montag.

Sein CDU-Kollege Franz-Robert Liskow sagte, „alles, was Schwesigs Koalition bisher zustande gekriegt hat, ist ein zusätzlicher Feiertag, den die Wirtschaft bezahlen muss, das Wahlalter mit 16 und Regenbogenflaggen vor Rathäusern“. Die Koalition tue dem Land nicht gut. Die AfD spricht von Regierungsversagen und wirft der Regierung vor, Ideologie dem Verstand vorzuziehen. „Regenbogenfahnen vor dem Landtag, Gendersprech und Frauentag sind allesamt Wohlstandsprojekte“, so Fraktionschef Nikolaus Kramer.

Schwesig sieht die Fakten indes auf ihrer Seite. Dank großer Wirtschaftshilfen sei man einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen: „Im ersten Halbjahr 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt zum Vorjahr um 5,2 Prozent gewachsen“, dies sei der zweithöchste Anstieg aller Bundesländer nach Rheinland-Pfalz. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei weiter angestiegen.

Die Regierungschefin und ihre Stellvertreterin Simone Oldenburg (Linke) loben zudem die gute Zusammenarbeit der Partner. Die Entscheidung für die Koalition aus SPD und Linke sei die Richtige gewesen, hieß es von Schwesig. Oldenburg betonte: „Wichtig ist, glaube ich, dass wir tatsächlich als Mannschaft unterwegs sind und auch wirklich noch in die gleiche Richtung gehen“. Man habe sich gemeinsam auf den Weg gemacht und dieser sei kein Sprint, kein Dauerlauf, sondern ein Marathon.

Einer der wenigen Punkte, die aus Schwesigs Sicht im Regierungsjahr auf der Strecke blieben, war der geplante Fachkräftegipfel der ostdeutschen Länder mit Arbeitsagentur, Bundesarbeitsministerium und Wirtschaft. Die Veranstaltung am 4. Oktober sei der Ministerpräsidentenkonferenz zur Energiekrise zum Opfer gefallen. Der Gipfel soll jedoch Anfang 2023 nachgeholt werden. Auch insgesamt räumte Schwesig ein, dass die Kraft und Zeit, die in die Bewältigung der Energiekrise investiert werde, an anderer Stelle fehle.

Oldenburg nahm am Dienstag auch Stellung zur schwierigen Situation der Linkspartei auf Bundesebene. Diese sei keine Belastung für die Arbeit im Land: Sie sehe die vier aktuellen Regierungsbeteiligungen in den Ländern als Möglichkeit, durch erfolgreiche Arbeit eine positive Wirkung auf die Gesamtpartei zu haben. „Ich leide nicht unter der Bundespartei“, so die stellvertretende Landeschefin und Bildungsministerin. dpa