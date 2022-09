Einbrecher stehlen Diesel, Werkzeug und Herbizide

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Einbrecher haben bei Agrarbetrieben und Handwerkern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns größere Mengen Diesel, Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, sind Firmen in Retzow bei Malchin und Neubrandenburg sowie in Schlemmin (Vorpommern-Rügen) betroffen. Der Gesamtschaden der Einbrüche wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Neubrandenburg/Schlemmin - Als Tatzeiten wurden der 2. bis 5. September angegeben.

Bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Retzow wurden unter anderem ein Rasentraktor, ein Hochdruckreiniger sowie rund 1000 Liter Diesel gestohlen. In Neubrandenburg wurden bei einer Firma die Tanks bei drei Transportern gewaltsam aufgebrochen und der Treibstoff geleert, wobei auch die Fahrzeuge stark beschädigt wurden. In Schlemmin erbeuteten Einbrecher mehrere Hundert Liter Unkrautbekämpfungsmittel - auch Herbizide genannt - im Wert von etwa 30.000 Euro. Die Polizei hofft in dem Zusammenhang auf Zeugenhinweise. dpa