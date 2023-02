Einbrecher überrascht: Haftbefehl wegen Bandendiebstahls

Das Amtsgericht Ludwigslust hat Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, der mit Komplizen zu Hauseinbrüchen in Westmecklenburg unterwegs gewesen sein soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 28-Jährige am Sonntagabend im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Wohnhaus in Neu Brenz (Ludwigslust-Parchim) gefasst worden. Es bestehe Verdacht des schweren Bandendiebstahls.

Neu Brenz - Laut Polizei war der 28-jährige mit zwei mutmaßlichen Komplizen unterwegs. Zwei der Männer seien abends ins Erdgeschoss des Wohnhauses eingebrochen und hätten diverses Diebesgut bereitgelegt.

Dann habe der Hausbewohner aus der oberen Etage Geräusche gehört und die Einbrecher überrascht. Das Duo floh den Angaben zufolge mit einem bereitstehenden Auto, das der 28-Jährige gefahren haben soll. Ein 34-jähriger Zeuge habe das Trio auf Bitte des Hausbewohners mit dem Auto verfolgt, so dass der Fluchtwagen an der A24 Berlin-Hamburg später von Beamten gestoppt werden konnte.

Der 28-Jährige wurde festgenommen, nach den anderen flüchtigen Verdächtigen wird noch gesucht. Im Auto seien aber Unterlagen zu den Gesuchten gefunden worden. Die Polizei prüft auch Zusammenhänge zu anderen Hauseinbrüchen in MV. dpa