Einschulungsfeiern für knapp 15.000 Erstklässer im Nordosten

Ein Erstklässler hält eine Schultüte am ersten Schultag in Hand. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Am Samstagmorgen hat für die etwa 15.000 Erstklässler im Nordosten mit den Einschulungsfeiern ihre Schullaufbahn begonnen. Auch für die Tochter von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie sei glücklich und aufgeregt, schrieb Schwesig am Morgen im Kurznachrichtendienst Twitter: „Ich freue mich auf die Einschulung unserer Tochter.“ Zudem wünschte sie allen Erstklässlerinnen, Erstklässlern und ihren Familien einen tollen Einschulungstag.

Schwerin/Grevesmühlen - Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) nahm derweil an der Einschulungsfeier der Fritz-Reuter-Schule in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) teil. „Der erste Schultag ist ein ganz besonderer Tag für alle Kinder, Eltern und Großeltern. Zum ersten Mal gehen die Mädchen und Jungen mit Schulranzen und Schultüte in die Schule“, sagte sie bereits am Freitag.

Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte zum Schulstart an die Kraftfahrer appelliert, besonders aufmerksam zu sein und rücksichtsvoll zu fahren. Daneben soll es auch mehr Kontrollen des Verkehrs rund um die Schulen geben.

In der nächsten Woche geht es zunächst für alle rund 160.200 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder los. In der Folgewoche drücken dann auch die 35.200 Jugendlichen an den Berufsschulen wieder die Schulbank. Das Schuljahr beginnt erstmals seit Langem wieder ohne Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. dpa