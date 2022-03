Einziger Gründerinnen-Wettbewerb 2022 im Nordosten gestartet

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns werden Unternehmerinnen 2022 besonders geehrt. Die Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer (IHK) hat am Dienstag ihren Gründerinnenwettbewerb „Start up and fly“ gestartet. „Wir wollen mehr Frauen so auch zum Schritt in die Selbstständigkeit ermuntern“, sagte Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch vor Journalisten.

Neubrandenburg - Schirmherrin des Wettbewerbs ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2022. Die Siegerin erhält 3000 Euro sowie eine umfangreiche Unterstützung von Experten der IHK.

Zum Wettbewerb zugelassen sind Frauen, die Firmen zwischen Januar 2017 bis März 2021 gegründet haben und seither „im Vollerwerb“ tätig sind. Dritte können Frauen und ihre Konzepte für den Wettbewerb vorschlagen, bewerben könnten sich Unternehmerinnen aber auch selbst.

„Es geht auch darum, neue Geschäftsideen bekannter zu machen“, sagte Haasch. Mit einer Gründerinnenquote von 35,3 Prozent liege die Region der IHK knapp unter dem Bundesschnitt, der bei 38 Prozent liegt. Frauen seien zudem sehr akribisch bei der Planung der Unternehmen: „Sie ticken anders als Männer“, erklärte Haasch.

Bei der ersten Auflage 2020 hatte es 18 Bewerbungen gegeben, gewonnen hatte die Betreiberin eines zweisprachigen Kinderbauernhofes in Freidorf (Mecklenburgische Seenplatte). Die IHK Neubrandenburg vertritt die Interessen von rund 25.000 Firmen zwischen Greifswald, Pasewalk und der Müritz. dpa