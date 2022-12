Eisbildung: Fährbetrieb zur Insel Hiddensee eingeschränkt

Wegen Eis ist der Fährbetrieb zur Insel Hiddensee eingeschränkt. Man könne den Hafen Kloster derzeit und bis einschließlich Freitag nicht anfahren, teilte die Reederei Hiddensee auf ihrer Website mit. Fahrgäste sind gebeten, auf die Häfen Neuendorf und Vitte auszuweichen. Für die Weiterreise von und nach Kloster verkehre der Inselbus entsprechend eines Sonderfahrplans.

Kloster - Ein Sprecher des Bundesamtes für Seeschifffahrt sagte, Eis auf See sei derzeit kein Problem. Für kleinere Schiffe könnten allerdings vereiste Anleger Problem bereiten. Laut BSH-Eisbericht vom Donnerstag treibt bei Hiddensee lockeres Neueis. Teilweise bestehe schon dichtes fünf bis zehn Zentimeter dickes Eis. Ähnlich sieht es demnach in anderen Boddengewässern an der Küste im Nordosten aus.

Neueis beziehungsweise Neueisbildung gebe es aktuell in den Fahrwassern der Wismarer Bucht sowie nach Rostock, Stralsund und Wolgast. Bis zum Wochenende führen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weiter zur Eisbildung vor allem in geschützten Bereichen. An der Außenküste sei bei ausreichender Wassertiefe die Wassertemperatur noch so hoch, dass sich dort wahrscheinlich kein Eis bilde. Nach Aussage des BSH-Sprechers würden Anfang kommender Woche wieder höhere Temperaturen und damit ein Stopp der Eisbildung und möglicherweise ein Rückgang erwartet. dpa