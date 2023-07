Elektromusik-Festivals „Airbeat One“ zu Ende gegangen

Musik

Das Elektromusik-Festival „Airbeat One“ ist am Sonntag auf dem Flugplatz der Kleinstadt Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu Ende gegangen. Drei Tage und Nächte feierten bis 6.00 Uhr am Sonntagmorgen insgesamt mehr als 210 000 Besucher das 20-jährige Jubiläum, wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte.

Neustadt-Glewe - „Airbeat One“ ist das zweitgrößte Event in MV nach dem Fusion-Festival. Internationale Stars der Szene wurden in Neustadt-Glewe aufgeboten, darunter Paul van Dyck und Scooter. Fünf teils riesige Bühnen wurden aufgebaut und aufwendig dekoriert. Das Motto der 20. „Airbeat One“-Ausgabe lautete: „Edition Home Germany“. Was 2002 als kleines Event mit 1000 Gästen begann, ist nach Angaben des Veranstalters „längst eines der größten Mega-Festivals in Europa, das Fans aus über 60 Nationen ins beschauliche Neustadt-Glewe zieht“. Die Kleinstadt Neustadt-Glewe zählt 7000 Einwohner.

Aus Sicht der Polizei verlief das Festival friedlich. Nach einer vorläufigen Bilanz seien insgesamt 88 Strafanzeigen registriert worden, teilte die Polizei mit. Das seien etwa 10 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. dpa