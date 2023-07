Emotionsgeladene Debatte im Landtag zur Demokratie-Stärkung

Schwindendes Vertrauen in politisches Handeln und Demokratie, soziale Spaltung und bröckelnde Solidarität treiben auch die Abgeordneten im Schweriner Landtag um. In der Aktuellen Stunde wurde darüber emotionsgeladen debattiert.

Schwerin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich besorgt über die wachsende Polarisierung in der Gesellschaft geäußert und zur Stärkung demokratischer Grundwerte aufgerufen. „Demokratie ist unser höchstes Gut. Mecklenburg-Vorpommern ist ein demokratisches Land und das wollen wir bleiben“, sagte Schwesig am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin.

Sie sprach Ehrenamtlern und Kommunalpolitikern ihren Dank aus. Sie würden mit ihrer Arbeit den Zusammenhalt fördern und könnten sich weiterhin der Unterstützung der Landesregierung sicher sein, so Schwesig. Sie äußerte Verständnis für die Sorgen und den Unmut vieler Menschen etwa zur aktuellen Energie- und Asylpolitik. Die Politik müsse stets die Folgen für Wirtschaft und Bevölkerung im Blick behalten. „Wir brauchen eine Politik des Ausgleichs“, betonte Schwesig und erneuerte ihre Kritik am Agieren der Bundesregierung.

Redner von CDU, Grünen und FDP warfen Schwesigs rot-roter Regierung vor, das eigene Tun nicht kritisch zu hinterfragen und Vorschläge der Opposition unberücksichtigt zu lassen. „Das Schönreden der eigenen Arbeit ist nicht die Lösung“, sagte Torsten Renz von der CDU.

Anne Shepley (Grüne) appellierte an die Schweriner Koalition, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und Vertrauen zurückzugewinnen. So etwa bei ihrer Forderung nach Tariflöhnen, die den Mitarbeitern des landeseigenen Museums in Peenemünde aber vorenthalten würden. Die Grünen-Politikerin räumte aber auch Fehler der eigenen Partei etwa beim Heizungsgesetz ein. „Wenn wir Akzeptanz für Klimapolitik schaffen wollen, müssen wir die Leute mitnehmen“, sagte sie.

In der emotionsgeladenen Debatte wiesen mehrere Redner der AfD eine wesentliche Verantwortung für Spaltung und Entsolidarisierung in der Gesellschaft zu. Deren Politiker schürten mit gezielten Provokationen Hass und Missgunst, sagte Linksfraktions-Chefin Jeannine Rösler, deren Fraktion die Aktuelle Stunde beantragt hatte.

Dem widersprach Thore Stein von der AfD. Er warf den anderen Parteien vor, mit ihrer Politik die Bedürfnisse des eigenen Volkes zu vernachlässigen. „Für Sie gilt Solidarität weltweit, für uns nicht“, sagte Stein. Die jüngste Wählerumfrage, bei der die AfD im Nordosten erstmals stärkste Partei geworden war, zeige das schwindende Vertrauen in die Regierungspolitik in Bund und Land, erklärte Stein. dpa