Endspiel um den zweiten Platz: SSC will Potsdam schlagen

Schwerins Indy Baijens (r) jubelt mit Mannschaftskolleginnen über einen Punktgewinn. © Uwe Anspach/dpa

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin wollen auch aus dem dritten Duell gegen den SC Potsdam in dieser Saison als Siegerinnen hervorgehen. Nach dem Erfolg in der Hinrunde beim damaligen Bundesliga-Spitzenreiter und dem Triumph im Pokalfinale vor knapp einem Monat ist das erneute Aufeinandertreffen beider Clubs am Samstag (17.00 Uhr) in Schwerin quasi ein Endspiel um den zweiten Tabellenplatz.

Schwerin - Diesen belegt der SSC zwei Spieltage vor Schluss nur aufgrund eines mehr gewonnen Satzes gegenüber dem SCP. Auch bei einem knappen Sieg hat es die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski daher im abschließenden Spiel in einer Woche gegen Schlusslicht VC Neuwied 77 selbst in der Hand, diesen auch nach der Hauptrunde zu belegen.

Dass die Gäste das mit aller Macht verhindern wollen, davon geht Koslowski aus. „Potsdam möchte jetzt auch einmal gegen uns gewinnen. Die Motivation bei ihnen wird extrem hoch sein“, sagte er mit Verweis auf die beiden Niederlagen und ergänzte: „Sie werden alles probieren, um uns zu schlagen.“ Allerdings mangelt es auch beim SSC nicht an Vorfreude und Lust auf diese Partie in der eigenen Arena. „Wir hatten schon knappe Spiele gegen Potsdam und sind Feuer und Flamme, in unserer eigenen Halle richtig anzugreifen“, sagte Zuspielerin Pia Kästner. dpa