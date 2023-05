Energieunternehmen Apex auf Expansionskurs

Apex hat für 4,3 Millionen Euro eine 90-Prozent- Beteiligung am Ingenieur-Büro Plant Engineering GmbH übernommen. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Der Hersteller und Betreiber von Wasserstoff- Elektrolyseanlagen Apex hat für 4,3 Millionen Euro eine 90-Prozent- Beteiligung am Ingenieur-Büro Plant Engineering GmbH übernommen. Das im rheinland-pfälzischen Leutesdorf ansässige Unternehmen sei auf Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen in der Energiewirtschaft spezialisiert und verfüge über eine hohe Expertise im Bereich Wasserstoff, teilte die zur börsennotierten Investmentgruppe Exceet gehörende Apex am Dienstag in Rostock-Laage mit.

Rostock-Laage - Es sei die erste von mehreren angestrebten Akquisitionen, um deutschlandweit eine Präsenz zu etablieren. Durch den Schritt würden die personellen Kapazitäten in der Planung und Entwicklung von Projekten nahezu verdoppelt. Beide Unternehmen kooperieren bereits jetzt unter anderem beim Wasserstoff-Reallabor „H2-Wyhlen“. Dort realisiere Apex als Generalunternehmer für die Energiedienst AG Rheinfelden, eine Tochter des Energieunternehmens EnBW Energie Baden-Württemberg AG, eine 5 Megawatt-Elektrolyse-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff. Plant Engineering fungiert in dem Vorhaben als Generalplaner. dpa