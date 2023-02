Energieverband lobt Windenergie-Erlass als „Aufbruchssignal“

Till Backhaus (SPD), der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern, spricht im Landtag. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Der Landesverband Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern sieht den am Dienstag vorgestellten Windenergie-Erlass der Landesregierung positiv. „Für die Energiewende und den Klimaschutz ist die erfolgte Zusammenarbeit der beiden Minister ein gutes Zeichen und ein Aufbruchssignal“, sagte der Verbandsvorsitzende Johann-Georg Jaeger am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin - Künftig gelten für die Vergabe von Windeignungsgebieten im Nordosten einheitliche Regeln. Nach diesen können die verantwortlichen vier regionalen Planungsverbände den Zielanteil von 2,1 Prozent der jeweiligen Verbandsfläche auswählen. Dies soll nun schneller und rechtssicher vonstattengehen.

Jaeger hob zudem hervor, wie wichtig auch die von Agrarminister Till Backhaus (SPD) angesetzte Zeitbegrenzung für Stellungnahmen nachgeordneter Behörden ist. Die Denkmalschutzbehörden müssen sich künftig innerhalb von vier Wochen zu einem Projektantrag positionieren, sonst gilt dies als Zustimmung. Hierdurch sollen Verzögerungen im Genehmigungsprozess ausgeräumt werden. dpa