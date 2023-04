Energiewende braucht Frauen: Zukunftstag in 400 Firmen in MV

Für die Energiewende braucht es nach Worten des Chefs der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, mehr Frauen. „Um die Energiewende zu meistern und den damit verbundenen Fachkräftebedarf zu decken, müssen wir den Frauenanteil in den dabei benötigten Berufen deutlich erhöhen“, erklärte Biercher am Donnerstag zum diesjährigen Boys' und Girls' Day.

Schwerin - „Gerade hier, von der Energieerzeugung über Netztechnologien bis hin zur energetischen Sanierung, werden sich für die kommenden Fachkräfte ausgezeichnete Einkommens- und Karriereperspektiven eröffnen.“ Bisher sei der Frauenanteil in diesen Bereichen sehr gering.

Am Donnerstag konnten in Mecklenburg-Vorpommern knapp 2450 Jugendliche in rund 400 Unternehmen Berufe jenseits von Rollenklischees kennenlernen. Mädchen konnten vornehmlich technische Berufe ausprobieren, Jungs zum Beispiel Arbeitsstellen im Sozialbereich. Veranstalter sind die Vereinigung der Unternehmensverbände für MV und der Deutsche Gewerkschaftsbund Nord.

Nach Angaben der Arbeitgeber warf die Corona-Pandemie die Veranstaltung zurück. Die Teilnehmerzahlen hätten das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht, sagte eine Sprecherin. Die Tendenz sei aber steigend.

Biercher appellierte an die Eltern, ihre Töchter zu ermutigen, sich über Alternativen jenseits sogenannter klassischer Frauenberufe zu informieren. „Sie sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufswahl“, erläuterter er. In den Berufen der Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik gebe es in MV derzeit knapp 4500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, darunter nur 40 Frauen. Rund 375 Stellen seien offen. Im Bereich Energietechnik verzeichnet die Arbeitsagentur aktuell rund 7150 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, davon 210 Frauen. Im Bereich Gebäudetechnik seien von 10.840 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 540 Frauen. dpa