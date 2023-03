Enkelin missbraucht: Prozess startet mit Geständnis

Teilen

Das Landgericht im Justizzentrum. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Fast zwei Jahre lang soll ein Senior in Neubrandenburg seine Enkelin sexuell missbraucht haben. Nun steht der 73-Jährige vor Gericht - und hat hinter verschlossenen Türen ein Geständnis abgelegt.

Neubrandenburg - Vor dem Landgericht Neubrandenburg muss sich ein Rentner wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seiner Enkeltochter verantworten. Zu Prozessbeginn legte der 73-Jährige nach Angaben des Landgerichtes am Dienstag ein Geständnis ab. Dadurch blieb dem Mädchen, dass in der Tatzeit zwischen 11 und 13 Jahre alt war, eine Aussage vor dem Landgericht erspart, wie Richterin Daniela Lieschke sagte. Die Kammer hatte die Öffentlichkeit zum Schutz der intimen und persönlichen Interessen des Opfers und des Angeklagten für Teile des Prozessauftaktes ausgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sich zwischen Dezember 2020 und Oktober 2022 vierzehn Mal an dem Mädchen sexuell vergangen zu haben. In drei Fällen soll es sich am Ende um vollendeten Geschlechtsverkehr gehandelt haben. Die Vorfälle sollen sich erst in der Wohnung der Familie des Mädchens in Neubrandenburg und später in der Wohnung des Angeklagten ereignet haben. Dieser war erst kurz vorher aus Schleswig-Holstein nach Neubrandenburg gezogen. Der Vater des Kindes tritt als Nebenkläger auf.

Als der Mutter des Mädchens die Vorgänge bekannt wurden, soll sie die Polizei informiert haben. Der Senior befindet sich auf Anordnung des Amtsgerichtes Neubrandenburg seit Ende Oktober 2022 in Untersuchungshaft. Durch das umfassende Geständnis konnte das Landgericht auf weitere Zeugen verzichten. Nun soll der Prozess, in dem eine Psychologin die Schuldfähigkeit des Angeklagten untersucht, bereits am 14. März abgeschlossen werden. dpa