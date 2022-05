Entscheidende Sitzung zur Rostocker Buga mit Landesregierung

Teilen

Oliver Fudickar, Geschäftsführer der BUGA Rostock 2025 GmbH, steht am Ufer der Warnow. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Im September 2018 erhielt Rostock den Zuschlag für Bundesgartenschau 2025. Sieben Jahre schienen ausreichend Zeit für Planung und Umsetzung zu sein. Doch dreieinhalb Jahre später ist die Veranstaltung gefährdet.

Rostock - Nach der Vorlage einer Risikoanalyse und der Entscheidung, dass die Rostocker Bundesgartenschau (Buga) 2025 nicht wie geplant stattfinden kann, werden am Dienstag Vertreter der Stadt im Schweriner Agrarministerium erwartet. Dort soll geklärt werden, unter welchen Umständen und vor allem wann die Buga über die Bühne gehen kann. Die Veranstaltung war unter anderem durch die Corona-Pandemie unter massiven Zeit- und Kostendruck geraten.

Im Ministerium sollen unter anderem Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und der Geschäftsführer der BUGA Rostock 2025 GmbH, Oliver Fudickar, der interministeriellen Arbeitsgruppe Bericht erstatten, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Auch der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG), Jochen Sandner, werde dabei sein. Am Donnerstag kommt der städtische Buga-Aufsichtsrat zusammen, dort sollen weitere Entscheidungen getroffen werden.

Wie Fudickar sagte, seien die in der Analyse vorgeschlagenen vier Varianten weiter aktuell: Eine Verschiebung der Buga in die Jahre 2026 beziehungsweise 2028 oder eine Bundesgartenschau auf dem sogenannten IGA-Gelände in den Jahren 2025 oder 2026. Im Jahr 2003 fand dort die Internationale Gartenbauausstellung IGA statt. Alle vier Varianten haben das Ziel der Weiterentwicklung des „Rostocker Ovals“, eines Gebietes rund um den Stadthafen, wie Fudickar sagte.

Nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ (Montag) möchte die Landesregierung jedoch, dass die Buga spätestens 2026 über die Bühne geht. Auch stehe sie den IGA-Park-Varianten skeptisch gegenüber.

Eine Risikoanalyse ging von einer rund 30-prozentigen Steigerung der ursprünglich geplanten 140 Millionen Euro Kosten aus. Mehr als 100 Millionen Euro davon sollten von Bund und Land kommen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte jüngst betont, dass die Landesregierung zu ihrer Zusage stehe, die Buga 2025 mit rund 60 Millionen Euro zu unterstützen. „Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, dass weitere Verzögerungen zu weiteren Kostensteigerungen führen“, sagte Fudickar.

Er betonte die Notwendigkeit der Buga in Rostock. Nach jahrelangen Planungen könnten nun Schlüsselprojekte wie die Warnow-Brücke oder der 40 Hektar große Stadtpark umgesetzt werden. Nur mit der Buga habe das notwendige Tempo bei der Planung aufgenommen werden können. „Die Buga wird uns helfen, die Innenstadt sichtbarer und erlebbarer zu machen.“ dpa