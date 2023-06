Entspannung: Nach Wochen keine hohe Waldbrandgefahr mehr

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nach mehreren Wochen mit hoher Brandgefahr in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern ist die Gefahrenstufe nun erstmals landesweit wieder unter Stufe vier gesunken. Das geht aus der aktuellen Einschätzung der Landesforstanstalt MV hervor, wie die Einrichtung am Donnerstag in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) mitteilte. So wird die Gefahr nur im Landkreis Rostock und im Raum Rostock derzeit auf Stufe drei (mittlere Gefahr) und damit am höchsten eingestuft.

Malchin/Schwerin - In den Forstämtern Sandhof und Mirow gilt Stufe 1 (sehr geringe Gefahr), in allen anderen Regionen die Stufe zwei. Vor einer Woche war die Brandgefahr im Nordosten noch sehr hoch. Mehrere hundert Feuerwehrleute waren bis 15. Juni im Einsatz, um große Brände auf den munitionsverseuchten Ex-Truppenübungsplätzen bei Lübtheen und Hagenow (Ludwigslust-Parchim) sowie in Wald und Moor bei Göldenitz (Landkreis Rostock zu löschen. Schon vorher hatte die lange Trockenheit seit Mai für sehr hohe Brandgefahr in Teilen des Landes gesorgt.

Dadurch und durch vermutlich fahrlässige Brandstiftungen hatte es mehr als 30 kleinere Wald- und Flächenbrände im Nordosten gegeben, die Schäden blieben durch schnelles Löschen vergleichsweise gering. dpa