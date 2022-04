Eppendorf übernimmt Grundstück von MV Werften Fertigmodule

MV-Werften. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der Medizintechnik-Hersteller Eppendorf übernimmt Grundstück und Gebäude der früheren MV Werften Fertigmodule in Wismar. Die Ansiedlung der weltweit agierenden Eppendorf-Gruppe mit Sitz in Hamburg sei in doppelter Hinsicht ein Gewinn, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Wismar. Ein Unternehmen aus einer zukunftsträchtigen Branche, das hochwertige neue Arbeitsplätze schafft, werde die Wirtschaftskraft des Landes stärken.

Wismar - Zudem sei eine attraktive Zukunftsperspektive für den Werftenstandort Wismar entstanden.

Der neue Produktionsstandort, der zügig aufgebaut werden soll, ermögliche es Eppendorf, sein Geschäft mit Laborverbrauchsmaterialien auszubauen, sagte Peter Fruhstorfer vom Vorstand des Unternehmens. Das Gelände umfasse mehr als 20.000 Quadratmeter Nutzungsfläche mit Produktions- und Lagerflächen sowie Büro- und Nebengebäuden. Der Produktionsstart sei für Ende dieses Jahr geplant.

Die MV-Werften-Gruppe hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Grund war der coronabedingte Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts. Der chinesische Mutterkonzern Genting Hongkong war als Folge zahlungsunfähig geworden und hatte sich mit Landes- und Bundesregierung in der Frage weiterer Kredite nicht mehr einigen können. Auch Genting ging den Weg in den Gläubigerschutz. Das Insolvenzverfahren der MV Werften wurde formal Anfang März eröffnet. dpa