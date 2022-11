Erinnern an Novemberpogrome: Sorge um neuen Antisemitismus

Gesellschaft

Der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Nikolaus Voss, sieht Begleiterscheinungen der montäglichen Protestaktionen in Mecklenburg-Vorpommern kritisch. Er beobachte mit wachsender Sorge, dass das Demonstrationsrecht von einigen Menschen missbraucht werde, um antisemitische Verschwörungsmythen gesellschaftsfähig zu machen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Schwerin - Mit Blick auf die Pogromnacht vom 9. November 1938, die sich am Mittwoch zum 84. Mal jährt, appellierte er an alle Bürger, sich solchen Versuchen konsequent in den Weg zu stellen. Nur mit klarer Haltung und Zivilcourage lasse sich verhindern, dass antijüdische Ressentiments zu einer neuen Salonfähigkeit verholfen werde.

Das Führungsduo der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller und Peter Ritter, bezeichnete den 9. November 1938 als eine der dunkelsten Stunde der deutschen Geschichte. „Es war der Beginn staatlicher Judenverfolgung, die in der Ermordung von sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens endete“, erklärten die Parteichefs.

Sie zeigten sich überzeugt, dass die Pogromnacht so nicht hätte stattfinden können, wenn es vorher nicht das Erstarken rechtsextremer Gruppen und deren gesellschaftliche Duldung gegeben hätte. Daher müsse in der Gegenwart Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz entschieden entgegengetreten werden. Dies sei „tägliche Aufgabe für jede Einzelne und jeden Einzelnen“, so Müller und Ritter.

Der Landtag in Schwerin nimmt am Mittwoch das historische Datum zum Anlass, um zum Auftakt seiner dreitägigen Sitzung an die Opfer der Pogromnacht zu erinnern. In einem Antrag, den SPD, Linke, CDU, Grüne und FDP gemeinsam einbrachten, wird die Forderung untermauert, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. In zahlreichen Städten des Landes sind Gedenkveranstaltungen geplant. dpa