Erinnerung an Tod von Kindern und Jugendlichen 1945

Die Stadt Neubrandenburg erinnert in besonderer Weise an mehr als 300 Kinder und Jugendliche, die 1945 durch Kriegsfolgen ums Leben gekommen sind. Stadtpräsident Jan Kuhnert (Linke) wird dazu am Freitag im Kulturpark am Tollensesee Flieder pflanzen, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag sagte. Von April bis Dezember 1945 waren mehr als 2000 Zivilisten - vor allem Frauen und Knder - durch Seuchen, Hunger, Gewalt und den Freitod ganzer Familien in der Stadt ums Leben gekommen.

Neubrandenburg - Die von der nationalsozialistischen Propaganda beeinflussten Menschen sahen für sich damals keinen Lebenssinn mehr und nahmen sich mit Gift, Waffen oder durch den Gang ins Wasser das Leben, wie die Auswertung standesamtlicher Dokumente durch das Stadtarchiv ergab. Neubrandenburg war Ende April 1945 von der Roten Armee eingenommen worden. Die Soldaten vergewaltigten Frauen und Mädchen, plünderten Geschäfte und legten Feuer, so dass die Innenstadt zu 80 Prozent zerstört wurde.

Viele Bewohner erfasste Panik. Ähnliche Vorfälle, über die in der DDR nicht gesprochen werden durfte, gab es auch in anderen Städten in MV, darunter in Demmin. Am Ufer des Tollensesees wurde 2018 ein Gedenkort dafür eingerichtet, an dem nun der Flieder gepflanzt wird. Laut Stadtarchiv wurden damals nicht alle Opfer gefunden. dpa