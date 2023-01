Ermittlungen nach Attacken auf Polizei und Behörden

In der Kleinstadt Laage (Landkreis Rostock) ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit Attacken auf mehrere amtliche Gebäude und eine Bank. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden am Mittwochabend Fenster am denkmalgeschützten Rathaus und einer Bank am Markt zerschlagen. Zuvor hatten Unbekannte bereits in der Nacht zu Montag mit Pyrotechnik mit großer Sprengkraft die Hauseingangstür eines Gebäudes mit mehreren Wohnungen zerstört, in dem die Polizei untergebracht ist.

Laage - Dort hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Bisher sei noch kein Verdächtiger gefunden worden.

Bei den letzten Vorfällen am Rathaus, das zugleich Verwaltungssitz des Amtes Laage für umliegende Gemeinden ist, und der Bank sei ein etwa 20 bis 30 Jahre alter und dunkel gekleideter Täter beobachtet worden. Dieser habe Scheiben mit einem bisher unbekannten Gegenstand eingeschlagen und sei dann geflohen.

Die Kriminalpolizei habe Spuren sichern können. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen. Die Motive der Täter seien in allen Fällen noch unklar. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Verletzt wurde niemand. dpa